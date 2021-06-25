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«Яндекс» задумал открыть сеть аптек

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» задумал открыть сеть аптек и продавать рецептурные препараты. Компания подала заявку на получение лицензии, позволяющей осуществлять фармацевтическую деятельность. В дальнейшем они собираются участвовать в экспериментально-правовом режиме, который и позволит им торговать лекарствами.

«Яндекс» задумал открыть сеть аптек

Об этом сообщает портал «Фармацевтический вестник» со ссылкой на директора GR проектов «Яндекса» Максима Агарева.

«Во-первых, она (лицензия, прим. ред.) позволит компании легитимизировать себя в правовом поле фармы. Во-вторых, это даст нам возможность открыть собственные аптеки, из которых мы могли бы доставлять препараты. Не факт, что “Яндекс” будет этим заниматься, но право такое появится. В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем», – пояснил Агарев.

В июне в «Яндекс.Маркете» сообщили, что начнут доставлять безрецептурные лекарственные препараты. 

RB.ru рассказывали, что 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет маркетплейсам продавать безрецептурные лекарства.

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Фото: Depositphotos.com

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