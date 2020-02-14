«Яндекс» представил финансовые результаты за 2019 год. Так, консолидированная выручка компании выросла на 39% по сравнению с 2018 годом. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» рассказал о росте выручки по итогам 2019 года на 39%