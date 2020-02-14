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«Яндекс» рассказал о росте выручки по итогам 2019 года на 39%
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Анна Оленькова
«Яндекс» представил финансовые результаты за 2019 год. Так, консолидированная выручка компании выросла на 39% по сравнению с 2018 годом. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».
«Яндекс» рассказал о росте выручки по итогам 2019 года на 39%Анна Оленькова
По итогам 2019 финансового года по сравнению с 2018:
- Консолидированная выручка возросла на 37%, до 175,4 млрд рублей ($2833,2 млн). Выручка, без учета «Яндекс.Маркета», увеличилась на 39%.
- Чистая прибыль снизилась на 75%, до 11,2 млрд рублей ($180,9 млн).
- Рентабельность по чистой прибыли составила 6,4%.
- Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6%, до 23,5 млрд рублей ($380,3 млн).
- Отношение скорректированной чистой прибыли к выручке составило 13,4%.
- Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 29%, до 51,0 млрд рублей ($824,1 млн).
- Отношение скорректированного показателя EBITDA к выручке составило 29,1%.
- Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 декабря 2019 года составил 88,3 млрд рублей ($1426,5 млн) на консолидированной основе, включая 24,4 млрд рублей ($394,4 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».
По итогам четвертого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год:
- Консолидированная выручка «Яндекса» возросла на 33%, до 51,7 млрд рублей ($835,1 млн).
- Чистая прибыль снизилась на 95%, до 0,3 млрд рублей ($4,5 млн).
- Рентабельность по чистой прибыли составила 0,5%.
- Скорректированная чистая прибыль снизилась на 22%, до 5,4 млрд рублей ($87,2 млн).
- Отношение скорректированной чистой прибыли к выручке составило 10,4%.
- Скорректированный показатель EBITDA вырос на 7%, до 13,2 млрд рублей ($213,7 млн).
- Отношение скорректированного показателя EBITDA к выручке составило 25,6%.
Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com
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