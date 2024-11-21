«Яндекс» представил сервис по созданию ИИ-ассистентов для бизнеса

«Яндекс» представил сервис AI Assistant API на основе собственной нейросети YandexGPT 4, который позволит компаниям создавать ИИ-ассистентов под свои задачи. Сервис уже доступен для пользователей Yandex Cloud, говорится в Telegram-канале компании.

Согласно данным на сайте Yandex Cloud, сервис находится на этапе публичного превью. Это значит, что бизнес, желающий воспользоваться ИИ-ассистентами, платит только за использование генеративной модели. 1000 юнитов генерации Yandex GPT стоят 20 копеек.

Для работы ИИ-ассистента его необходимо обучить на рабочей документации в форматах PDF, DOC, TEXT или XLS. Нейросеть будет отвечать на вопросы сотрудников, опираясь на эту информацию.

Сейчас в AI Assistant можно загрузить до 1 тыс. файлов размером до 128 МБ каждый. В будущем компания планирует добавить поддержку внешних баз данных.

«Не во всех компаниях есть выделенные команды data-science, которые могут адаптировать YandexGPT под конкретные бизнес-сценарии. AI Assistant API помогает упростить этот процесс и легко внедрять нейросети в приложения», — отметил продуктовый директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

«Яндекс» анонсировал создание Yandex B2B Tech 15 ноября. Бизнес-группа объединила технологии Yandex Cloud и «Яндекс 360», а также иные продукты компании для корпоративных клиентов. Среди решений группы — инструменты для коммуникаций и совместной работы, ИИ-технологии, инструменты для разработчиков, сервисы для анализа и управления данными.