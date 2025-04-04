«Яндекс» представил инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов
«Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который поможет авторам лучше понимать свою аудиторию и привлекать рекламодателей, рассказали Русбейс в компании.
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Главное преимущество инструмента — возможность составить портрет аудитории на основе социально-демографических данных, таких как пол, возраст и география подписчиков. Это поможет авторам адаптировать контент под интересы аудитории и повысить ее вовлеченность. Также доступны контентные и рекламные метрики: доля просмотров постов, возраст канала, динамика подписчиков и другие показатели.
Для каналов, монетизируемых через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ), аналитика позволяет оценить эффективность рекламы: процент переходов по рекламным ссылкам, заполняемость рекламных слотов, доходы и охваты рекламных постов.
Сервис доступен для каналов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.
- В начале марта в компании сообщили, что доступ к монетизации «Яндекс» предоставит более чем 1 млн блогеров с каналами в VK, Rutube, Telegram и YouTube, имеющим свыше 1 тыс. подписчиков. Участникам программы предложат 2,5 млн товаров рекламодателей из базы «Яндекс Директа».
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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