«Яндекс» представил инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов

«Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который поможет авторам лучше понимать свою аудиторию и привлекать рекламодателей, рассказали Русбейс в компании.

Главное преимущество инструмента — возможность составить портрет аудитории на основе социально-демографических данных, таких как пол, возраст и география подписчиков. Это поможет авторам адаптировать контент под интересы аудитории и повысить ее вовлеченность. Также доступны контентные и рекламные метрики: доля просмотров постов, возраст канала, динамика подписчиков и другие показатели.

Для каналов, монетизируемых через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ), аналитика позволяет оценить эффективность рекламы: процент переходов по рекламным ссылкам, заполняемость рекламных слотов, доходы и охваты рекламных постов.

Сервис доступен для каналов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

В начале марта в компании сообщили, что доступ к монетизации «Яндекс» предоставит более чем 1 млн блогеров с каналами в VK, Rutube, Telegram и YouTube, имеющим свыше 1 тыс. подписчиков. Участникам программы предложат 2,5 млн товаров рекламодателей из базы «Яндекс Директа».

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