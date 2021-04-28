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Выручка растёт, но прибыль падает: в «Яндексе» отчитались за первый квартал 2021 года

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

«Яндекс» представил финансовый отчёт компании за первый квартал 2021 года. Скорректированная чистая прибыль компании составила 2,2 млрд рублей — это на 43% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Выручка растёт, но прибыль падает: в «Яндексе» отчитались за первый квартал 2021 года

При этом общая выручка компании составила 73,1 млрд рублей, что больше на 39% показателей Q1 2020, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

Доля компании на российском поисковом рынке выросла на 1,9% и составила 60%. 

Выручка от такси составила 26,6 млрд рублей (рост — 89%). В компании связывают такие показатели с восстановлением показателей сервиса онлайн-заказа такси: «Количество и общая валовая стоимость поездок выросли в связи с ослаблением ограничений, вызванных пандемией коронавируса», заявляют в «Яндексе».

Самый большой рост наблюдается в выручке от продажи товаров — показатели увеличилсь на 814% процентов, составив 10,9 млрд рублей. Такие показатели связаны с развитием маркетплейса «Яндекс.Маркет», считают в компании.

Возросла и выручка медиасервисов — 3,5 млрд рублей, рост составил 143%. Также почти втрое выросло число пользователей подписки «Яндекс.Плюс» — до 9 млн человек.

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Фото: geniuslady / Depositphotos.

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