«Яндекс» запустил инструмент для рекомендации интересных статей читателям

«Яндекс» представил инструмент для продвижения статей в интернет-изданиях — специальный виджет, который устанавливается на сайт и отображает материалы на основе интересов каждого читателя. Об этом говорится в блоге компании.

Виджет бесплатно доступен всем пользователям системы для размещения контекстной рекламы «Яндекса». Он представляет собой блок, который вмещает до 10 ячеек в длину и ширину. Настройки позволяют подгнать внений вид блока под дизайн сайта СМИ.

В ячейках отображаются релевантные для каждого читателя статьи и реклама. Алгоритм отбирает публикации на основе интересов пользователя, его поведения на сайте и содержания статьи. Степень релевантности рекомендаций возрастает по мере набора статистики, отметили в «Яндексе».

Изображение: Yandex

Виджет может отображать материалы сразу нескольких сайтов, принадлжеащих одной компании.

Виджет уже протестировали издания «Фонтанка», Znak, «Стархит», Marie Claire и другие. По результатам тестирования средний CTR (click-through rate, соотношения числа кликов на виджет к числу показов) составил 19,5%. Глубина просмотра благодаря виджету выросла на 32%, а средний доход от визита одного пользователя — в 2,8 раз, посчитали в «Яндексе».

Похожий инстурмент есть и у Mail.ru Group. В 2019 компания купила рекомендательный сервис Relap.io и объединила его со своим аналогичным продуктом MyWidget. Получившаяся платформа персонализирует контент на основе поведения пользователя и показывает нативную рекламу под видом статей на сайте.

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock