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«Яндекс» запустил закадровый перевод еще для трех языков

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Видео с русской озвучкой стало доступно пользователяи «Яндекса» еще на трех языках — французском, испанском и немецком, сообщила пресс-служба компании. С автоматическим переводом можно смотреть любое видео на YouTube, Vimeo и других популярных платформах.

«Яндекс» запустил закадровый перевод еще для трех языков

Теперь на русском языке доступны видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсия по Берлину на немецком языке или, например, испанский фильм про потерянные цивилизации. Перевод видео можно включить и на компьютере, и на смартфоне — например, по дороге с работы. Если пользователь не знает, с чего начать, «Яндекс» предложит ему подборку зарубежных видео. 

Перевод доступен в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. На смартфоне запустить видеоролики с закадровым переводом может голосовой помошник по команде: «Алиса, включи перевод видео».

Для перевода новых языков используется та же технология, что и для английского. Сначала «Яндекс» распознает речь и превращает ее в текст, переводит его, а затем синтезирует голос и совмещает его с видеорядом.

При этом, как утверждают в «Яндексе», сама технология стала лучше. Сейчас пользователям почти не нужно ждать, пока будет переведен весь ролик — это происходит гораздо быстрее. Кроме того, переведенные фразы точнее накладываются на оригинал.

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Фото на обложке: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

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