«Яндекс» начнет разрабатывать ИИ-камеры для контроля за ассортиментом магазинов

В «Яндексе» начнут разрабатывать камеры с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут следить за ассортиментом в магазинах. Об этом «Коммерсанту» рассказали в компании. IT-холдинг собирается запустить технологию в первых российских магазинах в декабре.

Компания опубликовала на LinkedIn вакансию инженера-схемотехника, который будет отвечать за разработку, проектирование и испытание автономных камер, обнаружила газета. Инженера нанимают в проект, называющийся «международным B2B-стартапом», который прошел стадию MVP (минимально жизнеспособный продукт) и уже имеет «первые контракты с ведущими ритейлерами России, Казахстана и Узбекистана», пишет издание.

«Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры в рамках проекта «Умный магазин», в основе которого лежит система компьютерного зрения, уточнили в компании. Система собирает данные о торговом зале и создает его цифровой двойник, а также отслеживает наличие товаров и ценников на полках, корректность выкладки продукции и загруженность проходов.

IT-гигант делает камеры самостоятельно, что позволяет «уменьшить затраты, чтобы сделать услугу для партнеров более доступной», добавили в компании. Инвестиции в проект и конкретные контракты там не раскрывают.

В X5 Group (владеет в том числе «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком») «Коммерсанту» рассказали, что в ближайшее время начнут тестировать технологию компьютерного зрения «с одним из крупных партнеров». В Fix Price тестируют генеративный ИИ для определения пустых полок в магазине, в «Ленте» испытали решение, при котором сотрудники могут контролировать полноту ассортимента на полке и соответствие выкладки планограмме в режиме онлайн, в «Магните» также используют технологию распознавания товаров.

Не для всех ритейлеров закупка ИИ-камер и их использование будут оправданными, считает директор IT-подрядчика Fix Price «Смарт Ритейл Тех» Андрей Головкин. По его словам, затраты на одно такое устройство в месяц составляют около 40 тыс. рублей, цена также зависит от количества камер, охвата площади магазина и других факторов.