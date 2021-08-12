«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Через сеть супермаркетов интернет-компания планировала развивать онлайн-торговлю продуктами, но, по словам источников «Коммерсанта», участники переговоров не смогли договориться о цене.
О том, что сделка между «Яндексом» и «Азбукой вкуса» не состоится, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники издания называют две возможные причины – «не подошло» и слишком завышенные ожидания продавцов по цене.
«Азбука вкуса» показала в 2020 году хорошие финансовые результаты: выручка ее управляющей компании выросла на 18%, чистая прибыль составила 916,8 млн рублей против убытка в 2019 году. Это могло стать фактором, оказавшим влияние на оценку бизнеса.
О переговорах о покупке «Яндексом» «Азбуки вкуса» в июне сообщали в The Bell. Интернет-компания была намерена развивать онлайн-торговлю продуктами после покупки сети супермаркетов.
В июле «Яндекс» отказался от покупки интернет-магазина KupiVip, через который компания планировала развивать «Яндекс.Маркет» на рынке одежды.
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Фото: «Азбука вкуса»
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