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«Яндексу» предрекли рост капитализации на $1,4 млрд из-за предустановки российских приложений

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Благодаря закону о предустановке отечественных приложений «Яндекс» моежт нарастить капитализацию на $1,4 млрд. Об этом говорится в отчете аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), на который ссылается «Коммерсантъ».

«Яндексу» предрекли рост капитализации на $1,4 млрд из-за предустановки российских приложений

Закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны вступит в силу 1 июля 2020 года. По прогнозу BofA, в 2020 году почти на 100% продаваемых в России смартфонах на Android будут предустановлены приложения «Яндекса». В 2021 году они появятся на 95% iPhone.

Доля тех, кто пользуется поиском «Яндекса» со смартфона, сейчас составляет 41,5% на iOS и 55% на Android. К 2024 году эти показатели вырастут до 56% и 57% соответственно, ожидают в BofA.

На этом фоне поисковое направление «Яндекса» должно вырасти в цене, считают в BofA. Если раньше вклад поиска оценивался в $29,5 от цены каждой акции, то теперь аналитики повысили оценку до $33,9. Рост на $4,4 добавит к капитализации «Яндекса» $1,44 млрд. 

Дополнительно росту «Яндекса» поможет тот  факт, что россияне покупают все больше смартфонов. Эксперты BofA ожидают, что их продажи будут расти в среднем на 3,2% в год и в 2024 году достигнут 34,6 млн устройств. Проникновение смартфонов среди населения достигнет в 2024 году достигнет 54% (против 37,4% в 2015 году).

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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