Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СМИ сообщили о возможном срыве продажи «Яндекса» консорциуму российских инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сделка по продаже «Яндекса» консорциуму российских инвесторов может развалиться, сообщает The Bell (признана в России иноагентом) со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о возможном срыве продажи «Яндекса» консорциуму российских инвесторов

По данным издания, список потенциальных покупателей уже согласовал президент РФ, однако совет директоров опасается санционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями.

Сообщается, что единственный покупатель, который устраивает совет — Вагит Алекперов.

  • В середине мая экс-глава Счетной палаты и ныне советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин согласовал с президентом список потенциальных покупателей контроля в «новом» «Яндексе», который появится в результате развода компании с ее основателем Аркадием Воложем.
  • В список попали миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ. Совет директров «Яндекса» сообщал, что все будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

Источники издания сообщают, что конфигурация консорциума не устраивает иностранных директоров в совете «Яндекса». Сейчас в числе иностранцев в СД — сооснователь инвесткомпании United Financial Group и фонда Almaz Capital Partners Чарльз Райан, бизнес-тренер и специалист по консалтингу в области управления Рохье Рийниа, президент частной инвесткомпании Firehouse Capital Inc. и глава СД «Яндекса» Джон Бойтон.

Как сообщается, главная проблема состоит в том, что большинство выбранных для нового консорциума инвесторов находятся под санкциями США и ЕС.

Один из источников сообщает, что никто из иностранных миноритариев «Яндекса» не согласится на сделку с российским миллиардером под санкциями, «им проще списать убытки».

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» в 2,5 раза увеличил годовой фонд программы выплат за найденные уязвимости
  2. 2 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  5. 5 Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2023

Design Challenge

23 июня 2023

MUIV.LAB

23 июня 2023

Школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ