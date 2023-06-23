СМИ сообщили о возможном срыве продажи «Яндекса» консорциуму российских инвесторов

Сделка по продаже «Яндекса» консорциуму российских инвесторов может развалиться, сообщает The Bell (признана в России иноагентом) со ссылкой на источники.

По данным издания, список потенциальных покупателей уже согласовал президент РФ, однако совет директоров опасается санционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями.

Сообщается, что единственный покупатель, который устраивает совет — Вагит Алекперов.

В середине мая экс-глава Счетной палаты и ныне советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин согласовал с президентом список потенциальных покупателей контроля в «новом» «Яндексе», который появится в результате развода компании с ее основателем Аркадием Воложем.

В список попали миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ. Совет директров «Яндекса» сообщал, что все будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

Источники издания сообщают, что конфигурация консорциума не устраивает иностранных директоров в совете «Яндекса». Сейчас в числе иностранцев в СД — сооснователь инвесткомпании United Financial Group и фонда Almaz Capital Partners Чарльз Райан, бизнес-тренер и специалист по консалтингу в области управления Рохье Рийниа, президент частной инвесткомпании Firehouse Capital Inc. и глава СД «Яндекса» Джон Бойтон.

Как сообщается, главная проблема состоит в том, что большинство выбранных для нового консорциума инвесторов находятся под санкциями США и ЕС.

Один из источников сообщает, что никто из иностранных миноритариев «Яндекса» не согласится на сделку с российским миллиардером под санкциями, «им проще списать убытки».

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