«Яндекс» запустил расширенную версию «Браузера» для компаний — она повышает уровень безопасности данных, исключает отправку статистики использования за пределы предприятия, открывает доступ к приоритетной техподдержке. Об этом говорится в сообщении компании.

«Яндекс» добавил приоритетную техподдержку и защиту от трекеров в «Браузер» для бизнеса