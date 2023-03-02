«Яндекс» добавил приоритетную техподдержку и защиту от трекеров в «Браузер» для бизнеса

«Яндекс» запустил расширенную версию «Браузера» для компаний — она повышает уровень безопасности данных, исключает отправку статистики использования за пределы предприятия, открывает доступ к приоритетной техподдержке. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновление ориентировано только на бизнес и не предназначено для домашних пользователей.
- В продукт добавили защиту от трекеров –это усложняет злоумышленникам направленные атаки на конкретных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всей организации.
- Также расширенная версия «Браузера» для бизнеса позволяет получать ответы при обращении в службу поддержки в течение часа. Для решения сложных вопросов есть возможность запросить групповой звонок с участием разработчиков, инженеров и тестировщиков «Яндекса».
- Для организаций впервые добавили личный кабинет для администраторов, где можно общаться с поддержкой, следить за журналом изменений и быстро возвращаться к предыдущим сборкам. Здесь расположили панель настройки корпоративных ресурсов. В дальнейшем «Яндекс» планирует превратить личный кабинет в единый центр управления всеми браузерами компании.
«Яндекс Браузер» для организаций входит в реестр российского ПО, работает на Windows, MacOS и совместим с российскими ОС на базе Linux. Корпоративный «Браузер» может работать в закрытых сетевых контурах, поддерживает электронные подписи «КриптоПро», сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ.
Фото на обложке: Unsplash
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