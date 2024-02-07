«Яндекс» увеличил награду за найденные ошибки в «умных» устройствах с 600 тыс. до 1 млн рублей

«Яндекс» расширил программу «Охота за ошибками» для «умных» устройств, добавив в нее новинки прошлого года — «Станцию Дуо Макс», «Миди» и «ТВ Станции», говорится в сообщении компании. При этом максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тыс. до 1 млн рублей.
Компания рассчитывает, что так сможет привлечь больше «белых хакеров», чтобы проверить устройства на прочность.
В фокусе внимания — поиск ошибок в новых устройствах. За найденные в них критичные уязвимости компания заплатит до 1 млн рублей.
Также «Яндекс» увеличил вознаграждение за найденные уязвимости в других устройствах, например в «Станции Мини» с часами или «Станции Макс». Сумма будет зависеть от критичности ошибки.
- В 2023 году Яндекс инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. Деньги направили на разработку защищенных систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами и другие направления.
- «Охота за ошибками» — постоянная программа «Яндекса» по поиску уязвимостей. Любой желающий может попробовать найти уязвимость в продуктах компании, сообщить о ней и получить награду. «Яндекс» использует такой подход, чтобы повышать надежность сервисов и вовремя узнавать о возможных рисках.
Фото на обложке: «Яндекс»
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