«Яндекс» расширил программу «Охота за ошибками» для «умных» устройств, добавив в нее новинки прошлого года — «Станцию Дуо Макс», «Миди» и «ТВ Станции», говорится в сообщении компании. При этом максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тыс. до 1 млн рублей.

«Яндекс» увеличил награду за найденные ошибки в «умных» устройствах с 600 тыс. до 1 млн рублей