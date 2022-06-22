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«Яндекс» открыл российским компаниям свой сервис для борьбы с роботами и спамом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для верификации пользователей Yandex SmartCaptcha, ранее он использовался только в продуктах «Яндекса». 

Компании смогут защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак, говорится в сообщении Yandex Cloud.

«Яндекс» открыл российским компаниям свой сервис для борьбы с роботами и спамом

В настоящее время сервис тестируют 30 клиентов Yandex Cloud, внешним заказчикам SmartCaptcha доступна по запросу.

  • Yandex SmartCaptcha борется с роботами, которые генерируют до 64% интернет-трафика на сайтах, при этом 39% из них — вредоносные.
  • Алгоритмы машинного обучения (ML) сервиса защищают от DDoS-атак.
  • Также ML-алгоритмы позволяют избежать падения трафика на сайте. Более 50% пользователей, как сообщается, не нужно будет тратить время на прохождение тестов «капчи», достаточно кликнуть «Я не робот». «Если же ML-алгоритм предложит ввести символы, то в 85% случаев человек с первого раза распознает текст, а для ботов задача останется сложной», — уверяют в Yandex Cloud.
  • Отличие от аналогов: сервис можно кастомизировать на сайте любой компании. В частности, выбрать уровень сложности текста в «капче» — easy, medium, hard, настроить визуальный стиль, менять фон, рамки и метки в интерфейсе.

Фото на обложке: Viktar Dzindzikav / Shutterstock

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