Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для верификации пользователей Yandex SmartCaptcha, ранее он использовался только в продуктах «Яндекса».

Компании смогут защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак, говорится в сообщении Yandex Cloud.

«Яндекс» открыл российским компаниям свой сервис для борьбы с роботами и спамом