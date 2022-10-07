В «Яндекс Директ» появился инструмент для управления всеми конверсиями в режиме одного окна

Теперь благодаря инструменту можно получать данные о заказах через оператора или покупках в офлайне в режиме одного окна. В компании считают, что передача конверсий в «Директ» повысит эффективность рекламы. Благодаря нововведению появилась возможность учета данных для точечных таргетингов и корректировки цены конверсий.

В «Центр конверсий» можно загрузить:

Данные о звонках по номеру, указанному на сайте

Данные об оформлении заказа через оператора

Информацию о просмотре товара на сайте и его покупке офлайн

Данные о заказах на сайте с оплатой или частичным выкупом офлайн

Новый инструмент позволяет настроить установку ценности автоматически. Эта функция поможет тем, кто управляет сразу несколькими целями на одном аккаунте. Кроме того, теперь все данные по конверсиям из «Метрики» можно загружать в «Директ» через новое меню, это упростит анализ статистики по всем конверсиям.

В «Яндексе» планируют провести вебинар, на котором эксперты компании подробно расскажут о возможностях нового инструмента.