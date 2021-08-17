«Академия Яндекса» проведет бесплатный онлайн-курс по обучению алгоритмам

Образовательная структура «Яндекса» открыла запись на бесплатный онлайн-курс по обучению алгоритмам. Преподаватели в течение месяца проведут 8 лекций по программированию. В компании говорят, что уроки помогут при трудоустройстве в IT-компанию.

Преподавателем бесплатного курса от «Академии Яндекса» будет Михаил Густокашин, директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и тренер медалистов международного финала ICPC – студенческой олимпиады по программированию.

Курс состоит из 8 лекций на различные темы, например, способы сортировки, линейный и бинарный поиск. Уроки будут проходить в онлайн-формате в течение месяца. Для общения студентов создадут онлайн-чат, где можно будет обменяться опытом и обсудить задачи.

В «Академии Яндекса» пояснили, что курс будет полезен тем, кто только начинает осваивать алгоритмы, а также тем, кто хочет подготовиться к участию в олимпиадах по программированию.

«Яндекс активно развивает сообщество разработчиков – и опытных, и начинающих. Технологии в основе всех сервисов Яндекса дают возможность участникам применять свои знания в ежедневной работе», – отметили в «Академии Яндекса».

Записаться на курс можно по ссылке. Заявки принимают до 30 августа.

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