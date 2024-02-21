«Яндекс» обучил «Переводчик» редактировать и улучшать тексты на английском языке. Для этого используется нейросеть YandexGPT – функцию можно применить как ко всему тексту, так и выделенному фрагменту.
«Яндекс» обучил «Переводчик» редактировать тексты на английском языке с помощью YandexGPT. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса».
«Переводчик» теперь может редактировать, улучшать без искажения смысла тексты, написанные на английском языке. Кроме того, редактор исправляет допущенные в тексте ошибки, а также предлагает синонимы для слов и словосочетаний.
Новая функция доступна в десктопной версии сервиса в разделе «Редактор». Вскоре ее доработают и добавят возможность использования упрощенной лексики и фразеологизмов.
Фото на обложке: Piotr Swat /
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