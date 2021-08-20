«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из региональных сетей

Более половины оборота сети «Байрам» приходится на продукты местных производителей.

Пользователи «Яндекс.Еды» могут заказать продукты из 66 магазинов «Байрам». Доставка действует в радиусе 3 километров от каждого магазина и осуществляется в среднем за 30-40 минут.

Заказы собирают и упаковывают работники магазинов, а их доставку осуществляют курьеры «Яндекс.Еды».

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба «Яндекс.Еда»