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«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из региональных сетей

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сервис «Яндекс.Еда» начал сотрудничать с региональными сетями. Первым региональным партнером «Еды» стала торговая сеть магазинов «Байрам» из Уфы.

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из региональных сетей

Более половины оборота сети «Байрам» приходится на продукты местных производителей.

Пользователи «Яндекс.Еды» могут заказать продукты из 66 магазинов «Байрам». Доставка действует в радиусе 3 километров от каждого магазина и осуществляется в среднем за 30-40 минут.

Заказы собирают и упаковывают работники магазинов, а их доставку осуществляют курьеры «Яндекс.Еды».

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба «Яндекс.Еда»

«Мы рады предложить современный и надежный сервис доставки для локальных игроков — продавцов и производителей, товары которых знают и ценят местные жители. Региональным партнерам наш сервис поможет конкурировать с федеральными торговыми сетями и привлекать новых клиентов из тех, кто пользуется приложениями "Еды" и "Яндекс Go"», — рассказал руководитель коммерции направления доставки продуктов «Яндекс.Еды» Даниил Грачев.

Ранее «Яндекс.Еда» осуществляла доставку продуктов только из федеральных сетей, а также из магазинов и рынков Москвы. Как сообщают в пресс-службе, сервис будет налаживать сотрудничество с локальными производителями и торговыми сетями по всей России.

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Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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