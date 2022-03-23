Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с утекшими в сеть данными пользователей «Яндекс.Еды»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с утекшими в сеть данными пользователей «Яндекс.Еды» – он внесен в специальный реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Ранее в «Яндекс.Еде» произошла масштабная утечка данных пользователей.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с утекшими в сеть данными пользователей «Яндекс.Еды»

Ранее стало известно, что «Яндекс.Еда» получит штраф за утечку персональных данных пользователей. Роскомнадзор составил на сервис протокол, который предусматривает штраф в размере от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

«Яндекс.Еда» объявила об утечке конфиденциальной информации пользователей 1 марта. В сеть попали телефоны, информация о заказах и другие данные. Утечка не коснулась банковских данных клиентов сервиса.

23 марта в сети появилась карта с данными пользователей «Яндекс.Еды». Предположительно, именно по утекшей в сеть информации и была составлена карта.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  2. 2 Как работать с Instagram и Facebook после признания Meta экстремистской организацией. Спросили Роскомнадзор
  3. 3 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  4. 4 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  5. 5 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2022

IT_ONE Cup

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

Все ВОЗМОЖНОСТИ