Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с утекшими в сеть данными пользователей «Яндекс.Еды»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с утекшими в сеть данными пользователей «Яндекс.Еды» – он внесен в специальный реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Ранее в «Яндекс.Еде» произошла масштабная утечка данных пользователей.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Еда» получит штраф за утечку персональных данных пользователей. Роскомнадзор составил на сервис протокол, который предусматривает штраф в размере от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

«Яндекс.Еда» объявила об утечке конфиденциальной информации пользователей 1 марта. В сеть попали телефоны, информация о заказах и другие данные. Утечка не коснулась банковских данных клиентов сервиса.

23 марта в сети появилась карта с данными пользователей «Яндекс.Еды». Предположительно, именно по утекшей в сеть информации и была составлена карта.

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