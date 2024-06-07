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«Яндекс» улучшил качество машинного перевода с помощью YandexGPT

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» улучшил машинный перевод в своем переводчике с помощью дообучения нейросети в нем на текстах языковой модели YandexGPT. Об этом рассказали в пресс-службе.

«Яндекс» улучшил качество машинного перевода с помощью YandexGPT

Благодаря дообучению сервис точнее понимает контекст, лучше распознает фразеологизмы и ориентируется в профессиональной лексике.

Теперь переводчик «Яндекса» также лучше понимает связи внутри предложений и на уровне всего текста. Кроме того, сервис стал точнее распознавать смыслы в текстах на узконаправленные тематики.

При создании обучающих примеров для нейросети в переводчике компания задействовала специализированную модель семейства YandexGPT. Разработчики адаптировали ее под задачи перевода.

Результаты тестов показали, что с обновленной технологией сервис справляется с запросами лучше в 57% случаев.

Улучшенный машинный перевод используется в «Яндекс Переводчике», «Поиске» и в переводе видео в Браузере.

Фото на обложке: Anatoli Redzin / Shutterstock

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