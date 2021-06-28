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«Яндекс.Интроверт»: «Маркет» позволит забрать покупки без контактов с людьми

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Маркет» готовится захватить лидерство среди покупателей-интровертов. Сервис тестирует услугу получения заказа пользователем без его контакта с людьми. Для этого нужно только дать приложению «Маркета» доступ к геолокации.

«Яндекс.Интроверт»: «Маркет» позволит забрать покупки без контактов с людьми

Покупатель, пожелавший воспользоваться такой услугой, должен включить на смартфоне определение геолокации и дать приложению доступ к ней. Менеджер пункта выдачи получит оповещение, когда покупатель будет приближаться к пункту, заранее подготовит покупку к выдаче, встретит человека и вручит ему заказ.

«Такое получение покупок особенно удобно для слабослышащих и других людей с ограниченными возможностями, а ещё для тех, кто предпочитает меньше общаться с незнакомцами», – пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета», добавив, что компания получает информацию о геолокации человека только когда она приближается к пункту.

Сервис тестируют в Москве в 13 пунктах выдачи маркетплейса.  

Опрос «Яндекс.Маркета» показал, что 55% пользователей предпочли бы забрать покупку без общения с сотрудником, а каждый восьмой даже готов доплатить за такую преференцию.

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Фото: Яндекс.Карты

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