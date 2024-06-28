«Яндекс Лавка» запустила доставку расширенного ассортимент товаров за час

«Яндекс Лавка» тестирует доставку широкого ассортимента товаров за час. Для этого открыли большой даркстор в Москве. Пока услуга доступна только в Нагорном районе столицы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Клиентам доступно около 10 тыс. товаров — продукты, бытовая техника, детские игрушки и многое другое. Заказы доставляют в течение часа после оформления или в другой удобный промежуток времени.

Радиус доставки покрывает в семь раз больше территории, чем у обычного даркстора, — до 5 км. До конца лета компания намерена открыть еще два больших склада.

Новая услуга доступна в приложении «Яндекс Лавки», а также на витринах «Яндекс Еды», «Маркета», «Деливери» и «Яндекс Go».

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