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«Яндекс Лавка» запустила доставку расширенного ассортимент товаров за час

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Лавка» тестирует доставку широкого ассортимента товаров за час. Для этого открыли большой даркстор в Москве. Пока услуга доступна только в Нагорном районе столицы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс Лавка» запустила доставку расширенного ассортимент товаров за час
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Клиентам доступно около 10 тыс. товаров — продукты, бытовая техника, детские игрушки и многое другое. Заказы доставляют в течение часа после оформления или в другой удобный промежуток времени. 

Радиус доставки покрывает в семь раз больше территории, чем у обычного даркстора, — до 5 км. До конца лета компания намерена открыть еще два больших склада. 

Новая услуга доступна в приложении «Яндекс Лавки», а также на витринах «Яндекс Еды», «Маркета», «Деливери» и «Яндекс Go».

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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