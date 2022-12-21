«Яндекс» выложил нейросеть для мониторинга экосистемы озера Байкал в открытый доступ. Разработчики смогут использовать ее для создания собственных систем мониторинга водоемов.
Исходный код алгоритма машинного обучения нейросети для мониторинга экологической системы озера Байкал облачная платформа Yandex Cloud опубликовала на GitHub, рассказали в пресс-службе компании.
Решение помогает анализировать пробы воды, определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Опубликованный набор инструментов поможет тестировать различные гипотезы в научных проектах, отметили в Yandex Cloud.
Биологи и IT-специалисты смогут использовать готовое решение для разработки собственных систем мониторинга водоемов и отслеживания экологических трендов, подчеркнули создатели нейросети.
Нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud запустили в сентября 2022 года. Технология упростила работу биологов, которые проводили мониторинг вручную.
Фото на обложке: Raimond Klavins /
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