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«Яндекс» выложил нейросеть для мониторинга экосистемы озера Байкал в открытый доступ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» выложил нейросеть для мониторинга экосистемы озера Байкал в открытый доступ. Разработчики смогут использовать ее для создания собственных систем мониторинга водоемов.

«Яндекс» выложил нейросеть для мониторинга экосистемы озера Байкал в открытый доступ

Исходный код алгоритма машинного обучения нейросети для мониторинга экологической системы озера Байкал облачная платформа Yandex Cloud опубликовала на GitHub, рассказали в пресс-службе компании.

Решение помогает анализировать пробы воды, определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Опубликованный набор инструментов поможет тестировать различные гипотезы в научных проектах, отметили в Yandex Cloud.

Биологи и IT-специалисты смогут использовать готовое решение для разработки собственных систем мониторинга водоемов и отслеживания экологических трендов, подчеркнули создатели нейросети.

Нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud запустили в сентября 2022 года. Технология упростила работу биологов, которые проводили мониторинг вручную.

Фото на обложке: Raimond Klavins / Shutterstock

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