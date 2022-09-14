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«Яндекс» представил цифровую карту с кешбэком и подключенным Mir Pay

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Яндекс» представил цифровую дебетовую карту платежной системы «Мир», по которой можно получить кешбэк как от сервисов «Яндекса», так и от партнеров платежной системы, если присоединиться к ее программе лояльности.

«Яндекс» представил цифровую карту с кешбэком и подключенным Mir Pay

За счет партнерства с системой «Мир» расплачиваться бесплатной цифровой картой «Яндекса» можно будет также офлайн с помощью приложения Mir Pay на Android, сообщают в пресс-службе. 

Относительно покупок в интернет-магазинах, кешбэк предусмотрен такой:

  • подписчики «Плюса» получат дополнительные 3% за покупки на сервисах «Яндекса» (кешбэк Карты суммируется с баллами «Плюса»),
  • за любые другие покупки по новой карте кешбэк составим 1,5%,
  • при отсутствии подписки на «Плюс» заказчики цифровой карты получат 90 дней бесплатной подписки на «Плюс Мульти» (продление обойдется в 299 рублей в месяц),
  • обладатели «Яндекс.Счёта» получат новую карту автоматически (количество средств на карте будет соответствовать количеству средств на счету).
  • единовременно потратить можно будет 15 тыс. рублей (а всего 40 тыс. рублей в месяц, лимиты можно увеличить, если повысить уровень карты).

Для заказа карты новыми пользователями нужно будет подтвердить телефон в каком-либо из приложений – Go, «Маркет» и «Драйв».

Тратить начисленный в баллах кешбэк можно в «Лавке», «Маркете» или «Еде», а также заплатив за бензин в «Заправках».

Пополнять карту без комиссии возможно через систему быстрых платежей (СБП). 

Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash

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