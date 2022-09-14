«Яндекс» представил цифровую карту с кешбэком и подключенным Mir Pay

«Яндекс» представил цифровую дебетовую карту платежной системы «Мир», по которой можно получить кешбэк как от сервисов «Яндекса», так и от партнеров платежной системы, если присоединиться к ее программе лояльности.
За счет партнерства с системой «Мир» расплачиваться бесплатной цифровой картой «Яндекса» можно будет также офлайн с помощью приложения Mir Pay на Android, сообщают в пресс-службе.
Относительно покупок в интернет-магазинах, кешбэк предусмотрен такой:
- подписчики «Плюса» получат дополнительные 3% за покупки на сервисах «Яндекса» (кешбэк Карты суммируется с баллами «Плюса»),
- за любые другие покупки по новой карте кешбэк составим 1,5%,
- при отсутствии подписки на «Плюс» заказчики цифровой карты получат 90 дней бесплатной подписки на «Плюс Мульти» (продление обойдется в 299 рублей в месяц),
- обладатели «Яндекс.Счёта» получат новую карту автоматически (количество средств на карте будет соответствовать количеству средств на счету).
- единовременно потратить можно будет 15 тыс. рублей (а всего 40 тыс. рублей в месяц, лимиты можно увеличить, если повысить уровень карты).
Для заказа карты новыми пользователями нужно будет подтвердить телефон в каком-либо из приложений – Go, «Маркет» и «Драйв».
Тратить начисленный в баллах кешбэк можно в «Лавке», «Маркете» или «Еде», а также заплатив за бензин в «Заправках».
Пополнять карту без комиссии возможно через систему быстрых платежей (СБП).
Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Привлечь внешнее финансирование в 2022 году рассчитывают 34% разработчиков ПО – опрос «Руссофт»
- 2 Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентября
- 3 SWIFT тестирует новый блокчейн-проект по обмену корпоративными новостями
- 4 Runa Capital переезжает в Люксембург и запускает новый фонд
- 5 Госкомпании увеличили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022