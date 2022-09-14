«Яндекс» представил цифровую карту с кешбэком и подключенным Mir Pay

«Яндекс» представил цифровую дебетовую карту платежной системы «Мир», по которой можно получить кешбэк как от сервисов «Яндекса», так и от партнеров платежной системы, если присоединиться к ее программе лояльности.

За счет партнерства с системой «Мир» расплачиваться бесплатной цифровой картой «Яндекса» можно будет также офлайн с помощью приложения Mir Pay на Android, сообщают в пресс-службе.

Относительно покупок в интернет-магазинах, кешбэк предусмотрен такой:

подписчики «Плюса» получат дополнительные 3% за покупки на сервисах «Яндекса» (кешбэк Карты суммируется с баллами «Плюса»),

за любые другие покупки по новой карте кешбэк составим 1,5%,

при отсутствии подписки на «Плюс» заказчики цифровой карты получат 90 дней бесплатной подписки на «Плюс Мульти» (продление обойдется в 299 рублей в месяц),

обладатели «Яндекс.Счёта» получат новую карту автоматически (количество средств на карте будет соответствовать количеству средств на счету).

единовременно потратить можно будет 15 тыс. рублей (а всего 40 тыс. рублей в месяц, лимиты можно увеличить, если повысить уровень карты).

Для заказа карты новыми пользователями нужно будет подтвердить телефон в каком-либо из приложений – Go, «Маркет» и «Драйв».

Тратить начисленный в баллах кешбэк можно в «Лавке», «Маркете» или «Еде», а также заплатив за бензин в «Заправках».

Пополнять карту без комиссии возможно через систему быстрых платежей (СБП).

Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash