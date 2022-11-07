«Яндекс» начал тестировать загрузку контента от пользователей в «Музыку»

«Яндекс.Музыка» начала тестировать загрузку контента от пользователей сервиса, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в музыкальной индустрии.

Компания изучает возможность публикации музыки во всеобщий доступ, при этом все треки будут проверять на предмет нарушения авторских прав и помечать как пользовательские.

В «Яндексе» эти сведения не прокомментировали.

Один их источников газеты считает, что за счет контента от пользователей «Яндекс» хочет расширить каталог музыки, который сократился в результате последствий спецоперации России на Украине.

Сама возможность загружать треки в «Музыку» «Яндекса» стала доступна еще в 2017 году, но такие записи не попадают в общий каталог.

Большинство сервисов стриминга музыки не позволяют пользователям напрямую загружать свои треки для всеобщего прослушивания. Среди известных платформа исключение составляет SoundCloud, который позиционирует себя как площадка для независимых артистов.

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