«Яндекс.Объявления» скрыли телефоны пользователей подменными номерами

В целях безопасности сервис «Яндекс.Объявления» заменил настоящие телефонные номера частных пользователей на подменные во всех объявлениях. Также запущены специальные алгоритмы обработки сообщений, которые предупреждают пользователей о потенциальной опасности. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Подменный номер — это специальный «виртуальный» номер телефона продавца, который отображается в объявлении. Он используется для переадресации входящего звонка на действительный номер. В компании отмечают, что подменный номер поможет защитить пользователя от звонков и сообщений спамеров и мошенников.

Например, он помогает уберечь продавца от злоумышленников, которые, зная настоящий номер телефона, могут найти и использовать в своих целях персональные данные его владельца.

Функция бесплатная и работает автоматически для всех публикаций частных продавцов.

«В первый же день после введения "подменников" количество жалоб на мошеннические действия сократилось более чем в два раза», — рассказал руководитель «Яндекс.Объявлений» Павел Алешин.

Он добавил, что также в сервис встроены инструменты автоматического мониторинга чатов. С их помощью каждый день около 10% сообщений пользователей идентифицируются как подозрительные и блокируются, отметил Алешин.

Указанные алгоритмы распознают фишинговые ссылки и подозрительную активность. После этого они предупреждают пользователей о потенциальной опасности. При этом встроенный мессенджер скрывает такие сообщения и блокирует сторонние ссылки. Аккаунты, чьи сообщения регулярно оказываются скрытыми, блокируются.

Предупреждение также появляется, когда пользователю приходит сообщение с номером телефона. Это происходит, так как сервис не рекомендует общаться с покупателями или продавцами на сторонних площадках.

Также в «Яндекс.Объявлениях» используется специальный показатель активности в «Яндексе». Чем дольше и активнее пользователь взаимодействует с разными сервисами компании, тем выше этот показатель. Он отображается в каждом объявлении продавца, а показатель покупателя можно увидеть в чате с ним.

Фото одного из объявлений на «Яндекс.Объявлениях»

О запуске сервиса объявлений Яндекс объявил в начале декабря. Тогда отмечалось, что Продавцам на «Яндекс.Объявлениях» необязательно указывать номер телефона. Общаться с покупателем можно в мессенджере, который не требуется устанавливать специально. Он есть у всех, кто пользуется поиском «Яндекса».

Фото на обложке: Varavin88 / Shutterstock