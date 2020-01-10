«Яндекс» задумался о запуске собственного сотового оператора

«Яндекс» задумался о создании собственного виртуального оператора сотовой связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке.

По данным источников издания, оператор будет работать на сети Tele2, однако в случае успешных переговоров с другими телекоммуникационными компаниями абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами.

Абоненты получат подписку на сервисы «Яндекса», считает один из источников издания. Доставка сим-карт, по его данным, будет осуществляться курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку».

В «Яндексе» не подтвердили планы по запуску виртуального оператора. В Tele2, МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2019 года база абонентов виртуальных операторов в России выросла на 40% и составила 10 млн абонентов. Активнее всего база пользователей росла у «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл» (их доля рынка сейчас составляет 9% и 5%).

Лидер рынка виртуальных операторов в России — Yota. Компании принадлежит 57% рынка (после сокращения на 10% по итогам 2019 года, подсчитали в «ТМТ Консалтинг»). Свой виртуальный оператор с июля 2017 года был и у «ВКонтакте». Он работал на сети «Мегафона», но в марте 2018 года закрылся.

Эксперты полагают, что в случае запуска оператор «Яндекса» вряд ли будет прибыльным, но он нужен компании для построения экосистемы.

Пояление оператора «Яндекса» усилит конкуренцию и замедлит рост цен, а также снизит недоверие пользователей к виртуальным операторам, считают эксперты.

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