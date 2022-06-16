«Яндекс.Еда» начала отслеживать скорость велокурьеров с помощью алгоритмов

«Яндекс.Еда» отправит на курсы ПДД велокурьеров, которые регулярно нарушают скоростной режим. Лихачей будут выявлять с помощью алгоритмов – они рассчитают среднюю скорость курьера и предупредят его, если он нарушает правила.

Если курьер на велосипеде превысит скорость 20 км/ч в жилой зоне, сервис отправит ему предупреждение и попросит снизить скорость. Впридачу курьер получит ссылку на урок по ПДД, говорится в пресс-релизе «Яндекса». Если же велокурьер регулярно нарушает скоростной режим, то его вызовут в компанию и будут обучать правилам дорожного движения.

Мониторинг скорости движения велокурьеров заработал во всех городах присутствия «Яндекс.Еды». Скорость курьеров отслеживают алгоритмы сервиса. В будущем система начнет предупреждать о близости железнодорожного переезда и посоветует быть осторожным на скользкой дороге.

«Яндекс» планирует запустить мониторинг скорости курьеров, работающих с «Яндекс.Лавкой».

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