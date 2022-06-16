Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Еда» начала отслеживать скорость велокурьеров с помощью алгоритмов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Еда» отправит на курсы ПДД велокурьеров, которые регулярно нарушают скоростной режим. Лихачей будут выявлять с помощью алгоритмов – они рассчитают среднюю скорость курьера и предупредят его, если он нарушает правила.

«Яндекс.Еда» начала отслеживать скорость велокурьеров с помощью алгоритмов

Если курьер на велосипеде превысит скорость 20 км/ч в жилой зоне, сервис отправит ему предупреждение и попросит снизить скорость. Впридачу курьер получит ссылку на урок по ПДД, говорится в пресс-релизе «Яндекса». Если же велокурьер регулярно нарушает скоростной режим, то его вызовут в компанию и будут обучать правилам дорожного движения.

Мониторинг скорости движения велокурьеров заработал во всех городах присутствия «Яндекс.Еды». Скорость курьеров отслеживают алгоритмы сервиса. В будущем система начнет предупреждать о близости железнодорожного переезда и посоветует быть осторожным на скользкой дороге.

«Яндекс» планирует запустить мониторинг скорости курьеров, работающих с «Яндекс.Лавкой».

Фото на обложке: mojowave / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  2. 2 «Логистика напоминает циркового жонглера на шаре»: СДЭК объяснила задержку доставок из-за рубежа
  3. 3 Что происходит с рынком садовой мебели и как избежать дефицита сырья в этой сфере в кризис?
  4. 4 Сервис доставки еды Grow Food провел ребрендинг впервые за все время существования
  5. 5 Как выбрать идею для стартапа. Часть 3: опирайтесь на конкретную проблему
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2022

«Точка опоры»

18 июня 2022

Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

19 июня 2022

«Создавай.Таврида»

20 июня 2022

«Начни иначе»

21 июня 2022

Go India Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ