Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США

Роверы – роботизированные машины-курьеры «Яндекса», будут доставлять еду в кампусах университетов США. Партнером компании стал американский сервис доставки еды Grubhub. Первые роверы выйдут на маршрут уже в этом году.

Grubhub обслуживает более 250 кампусов в США. Благодаря роверам «Яндекса» сервис станет более мобильным – они смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине. Передвигаться курьеры будут по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. Взаимодействовать с роверами можно будет через приложение Grubhub. Например, когда курьер с заказом приблизится к месту назначения, заказчик получит пуш-сообщение, а в приложении появится кнопка «открыть крышку», пояснили в пресс-службе «Яндекса».

«Доставлять заказы студентам и преподавателям будут десятки Роверов. Партнерство с Grubhub еще раз доказывает, что наши беспилотные технологии пользуются спросом и находят коммерческое применение на рынках разных стран», – отметил руководитель направления беспилотных автомобилей в Яндексе Дмитрий Полищук.

Роверы созданы на основе беспилотных технологий «Яндекса». Они могут работать круглосуточно в любую погоду.

«Мы создаем технологичный и экономически эффективный сервис, который учитывает специфику кампусов. Университетские городки отличаются запутанным внутренним устройством и имеют сложную схему движения. Все это серьезные препятствия для автомобильной доставки, но не помеха для роботов “Яндекса”», – подчеркнул вице-президент Grubhub по сотрудничеству с кампусами Брайан Мэдиган.

За последние полгода роботы привезли тысячи заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», сообщили в пресс-службе «Яндекса». С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.

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Фото: пресс-служба «Яндекса», Youtube.com