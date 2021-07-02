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«Яндекс» подключил роботов к доставке в Ленинградской области

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» подключил роботов-курьеров к доставке еды в Мурино Ленинградской области. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» подключил роботов к доставке в Ленинградской области

 Все подробности можно узнать в приложении «Еды», а  когда ровер приедет, то на экране в приложении появится кнопка «Открыть крышку».

Роверы могут самостоятельно передвигаться по тротуарам со скоростью 5–8 км/ч. Проезжую часть они пересекают по пешеходным переходам, дожидаясь зелёного сигнала светофора или уступая дорогу автомобилям. Одного заряда батареи Роверу хватает на весь рабочий день.

В компании пообещали, что скоро роботы начнут доставлять товары из «Яндекс.Лавки». Компания также работает и над расширением территории доставки роверами в Москве. 

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Фото: пресс-служба «Яндекса»

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