«Яндекс» подключил роботов к доставке в Ленинградской области

«Яндекс» подключил роботов-курьеров к доставке еды в Мурино Ленинградской области. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Все подробности можно узнать в приложении «Еды», а когда ровер приедет, то на экране в приложении появится кнопка «Открыть крышку».

Роверы могут самостоятельно передвигаться по тротуарам со скоростью 5–8 км/ч. Проезжую часть они пересекают по пешеходным переходам, дожидаясь зелёного сигнала светофора или уступая дорогу автомобилям. Одного заряда батареи Роверу хватает на весь рабочий день.

В компании пообещали, что скоро роботы начнут доставлять товары из «Яндекс.Лавки». Компания также работает и над расширением территории доставки роверами в Москве.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!