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22% входящих писем пользователям «Яндекс 360» оказались спамом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

С начала года 22% входящих писем пользователям «Яндекс Почты» были определены как потенциально опасные и отправлены в спам. Большинство из них – реклама онлайн-казино, информация о якобы выплатах от банков и корпораций, а также письма с вредоносной ссылкой.

22% входящих писем пользователям «Яндекс 360» оказались спамом

С начала 2023 года 22% входящих писем, прошедших через сервис «Спамоборона» от «Яндекс 360», были признаны потенциально опасными и расценены как спам. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс 360».

За десять месяцев текущего года серверы сервиса обработали более 78 млрд писем. Ежедневно в «спам» отправлялись свыше 56 млн входящих писем. В основном это реклама онлайн-казино, информация о якобы выплатах от банков и корпораций, письма с вредоносными ссылками.

В компании сообщили, что улучшили механизм обнаружения спама – если раньше от нажатия пользователем на кнопку «это спам» до учета этого сигнала в обработке новых писем проходило от одной до пяти минут, что теперь процесс занимает не более пяти секунд.

Фото на обложке: Ekkys / Shutterstock

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