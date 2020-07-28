Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установленное без их ведома приложение «Телемост»

Некоторые пользователи «Яндекс.Диска» обратили внимание, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». Оно установилось само — без разрешения владельцев ПК.

Изначально в ответ на жалобы «Яндекс» предложил удалить ярлык «Телемоста» с рабочего стола. По заявлению компании, полностью убрать приложение с компьютера пока нельзя.

Позже служба поддержки «Яндекса» пояснила, что у сервиса «Телемост» нет отдельного приложения. Есть только ярлык для быстрого доступа через приложение «Яндекс.Диска».

«Такие же ярлыки давно есть у "Заметок" и "Скриншотов" в приложении "Яндекс.Диска" на десктопе. Удалить ярлык "Телемоста", как и другие ярлыки, можно как обычно», — отмечает представитель компании.

Также сообщается, что условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения.

«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеозвонков «Яндекс.Телемост» в июне. Он работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

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