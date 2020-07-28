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Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установленное без их ведома приложение «Телемост»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Некоторые пользователи «Яндекс.Диска» обратили внимание, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». Оно установилось само — без разрешения владельцев ПК.

Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установленное без их ведома приложение «Телемост»

Изначально в ответ на жалобы «Яндекс» предложил удалить ярлык «Телемоста» с рабочего стола. По заявлению компании, полностью убрать приложение с компьютера пока нельзя.

Позже служба поддержки «Яндекса» пояснила, что у сервиса «Телемост» нет отдельного приложения. Есть только ярлык для быстрого доступа через приложение «Яндекс.Диска».

«Такие же ярлыки давно есть у "Заметок" и "Скриншотов" в приложении "Яндекс.Диска" на десктопе. Удалить ярлык "Телемоста", как и другие ярлыки, можно как обычно», — отмечает представитель компании.

Также сообщается, что условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения. 

«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеозвонков «Яндекс.Телемост» в июне. Он работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock

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