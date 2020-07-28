Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установленное без их ведома приложение «Телемост»
Некоторые пользователи «Яндекс.Диска» обратили внимание, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». Оно установилось само — без разрешения владельцев ПК.
@yandexsupport каким образом мне удалить Яндекс Телемост, который я не устанавливал на свой компьютер? Мне это приложение не нужно.— sasha_fedoroff (@sasha_fedoroff) July 28, 2020
@yandexsupport а зачем вы втихаря и без спроса устанавливаете яндекс телемост?— Александромагеддон (@Semenov_tmn) July 27, 2020
Изначально в ответ на жалобы «Яндекс» предложил удалить ярлык «Телемоста» с рабочего стола. По заявлению компании, полностью убрать приложение с компьютера пока нельзя.
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабо...— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020
Позже служба поддержки «Яндекса» пояснила, что у сервиса «Телемост» нет отдельного приложения. Есть только ярлык для быстрого доступа через приложение «Яндекс.Диска».
«Такие же ярлыки давно есть у "Заметок" и "Скриншотов" в приложении "Яндекс.Диска" на десктопе. Удалить ярлык "Телемоста", как и другие ярлыки, можно как обычно», — отмечает представитель компании.
Также сообщается, что условия использования «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения.
«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеозвонков «Яндекс.Телемост» в июне. Он работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
Фото: Postmodern Studio / Shutterstock
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