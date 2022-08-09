«Яндекс» обогатил выдачу поиска видеороликами на иностранных языках с мгновенным голосовым переводом на русский.

Так, при запросе на русском языке помимо русскоязычных видео появятся подходящие по теме зарубежные, которые можно будет посмотреть с закадровым переводом.

Поиск «Яндекса» при запросе на русском начал показывать видео на иностранных языках с переводом