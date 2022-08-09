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Поиск «Яндекса» при запросе на русском начал показывать видео на иностранных языках с переводом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» обогатил выдачу поиска видеороликами на иностранных языках с мгновенным голосовым переводом на русский.

Так, при запросе на русском языке помимо русскоязычных видео появятся подходящие по теме зарубежные, которые можно будет посмотреть с закадровым переводом.

Поиск «Яндекса» при запросе на русском начал показывать видео на иностранных языках с переводом

Функцией можно воспользоваться в браузере и приложении «Яндекса», говорится в сообщении компании.

По запросу в поиске или в поиске по видео в выдаче будет доступен специальный блок — «Нейросети переведут и озвучат». Там собраны ролики на иностранных языках с закадровым переводом, что позволит смотреть видео, которого нет на русском языке.

В разделе «Видео» также появился фильтр для иностранных роликов с закадровым переводом. Можно выбрать только видео на иностранных языках, которые переведет браузер. Названия всех роликов переводят нейросети.

  • Ранее «Яндекс» добавил в свой браузер технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций для некоторых YouTube-каналов, в том числе TED, Google, Apple, SpaceX.
  • В марте в «Яндекс Браузере» появились интерактивные субтитры к видео на английском, французском, немецком и испанском языках. Компания также добавила опцию подсветки по словам — кликнув на неизвестное слово, пользователь получит мгновенный перевод. 

Фото на обложке: Unsplash

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