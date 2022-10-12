Закадровый перевод видео в браузере «Яндекса» обзавелся 12 голосами

Пользователям «Яндекс.Браузера» стал доступен многоголосый перевод видео. Сервис обзавелся двенадцатью голосами — шестью женскими и шестью мужскими. Это должно улучшить качество восприятия видео. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Нейросеть переводит речь в текст, затем восстанавливает пунктуацию и определяет границы предложений. Позднее к ней подключается другая система, которая анализирует спектрограмму голоса и отмечает на аудиодорожке фрагменты, сказанные разными людьми.
По оценке компании, примерно половина YouTube-роликов на иностранных языках — это видео с тремя и более спикерами. Смотреть их с двухголосой озвучкой не совсем удобно, подчеркивают в компании, поэтому «Яндекс» добавил в свои сервисы еще десять новых голосов.
В июле 2021 года «Яндекс» показал прототип машинного перевода видео. Новая технология, не имеющая аналогов в мире, объединила в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи.
В сентябре того же года англоязычные ролики на YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter и TikTok стали доступны в русской озвучке — «Яндекс» начал предлагать их автоматический перевод. Через два месяца компания добавила перевод еще для видео на французском, испанском и немецком языках.
Фото на обложке: FellowNeko /
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