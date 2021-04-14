Первыми в России: Yandex.Cloud стал официальным облачным партнером Elasticsearch

Облачная платформа Yandex.Cloud и компания Elastic договорились о партнёрстве. Yandex.Cloud первой в России начинает предоставлять доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису в публичном облаке.

Последние версии сервиса Elasticsearch уже доступны на платформе Yandex.Cloud в трех вариантах подписки: Basic, Gold и Platinum, гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU. В версии Basic клиенты получают доступ к 3 основным сценариям: поиск, управление данными и безопасность. В Platinum набор расширяется до 10 и уже включает машинное обучение и интеграцию со сторонними провайдерами аутентификации и авторизации (SAML).

Будучи официальным партнёром, Yandex.Cloud обладает прямым доступом к технической поддержке Elasticsearch.

«Elasticsearch усиливает экосистему сервисов Yandex.Cloud для создания бизнес-решений на нашей платформе данных. Теперь в облаке возможно реализовать еще больше бизнес-сценариев, связанных с хранением, анализом и принятием решений на основе данных», — прокомментировал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.

Еlasticsearch — одна из самых популярных в мире программных поисковых систем, которую используют крупнейшие ИТ-компании, интернет-магазины и развлекательные сервисы. На основе Еlasticsearch разработчики цифровых продуктов могут создавать собственные движки для поиска, аналитики и хранения всех типов данных.

В отличие от классических систем управления базами данных, Elasticsearch автоматизирует обработку документов. Сервис позволяет работать с текстовыми, числовыми, географическими, а также структурированными и неструктурированными данными. Также Еlasticsearch предоставляет набор аналитических инструментов, с помощью которых можно получать информацию и принимать решения на основе журналов событий и метрик, повышать эффективность бизнес-процессов и операций в ИТ, сокращать время принятия решений, а также получать данные для разработки и информационной безопасности.

«Мы очень рады, что Yandex.Cloud присоединилась к нашей партнерской программе и теперь предоставляет доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису. Клиенты Yandex.Cloud будут автоматически получать новые версии и функции Elasticsearch, и могут быть уверены в уровне безопасности и защищенности сервиса», — прокомментировал Дуг Фарбер, вице-президент по международным каналам и альянсам компании Elastic.

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Фото: buchachon_photo / Depositphotos.