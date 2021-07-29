Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В «Яндекс Go» добавят функцию экспресс-доставки заказов из «Маркета»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Яндекс» добавит в единое приложение для решения повседневных задач в городе «Яндекс Go» функцию заказа товаров из «Яндекс.Маркета» с экспресс-доставкой, сообщает пресс-служба компании.

В «Яндекс Go» добавят функцию экспресс-доставки заказов из «Маркета»

Товары с «Яндекс.Маркета» доставят в течение 1-2 часов с ближайшего склада продавца. Доставку всех экспресс-заказов будет выполнять «Яндекс.Доставка». Трекинг всех экспресс-заказов с «Маркета» можно будет отследить в приложении «Яндекс Go». Программа лояльности «Яндекс Плюс» также будет поддерживаться функционалом.

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба «Яндекс»

«Добавление новой вертикали для пользователей "Яндекс Go" станет логичным продолжением концепции быстрого решения задач в городе: до сих пор эти задачи затрагивали только такси и каршеринг, заказ еды и продуктов, доставку документов и перевозку грузов», — заявила пресс-служба «Яндекс».

Маркетплейс снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой – с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.

Сервис «Яндекс.Маркет Express» запущен в конце марта 2021 года. В июне число заказов с экспресс-доставкой выросло на маркетплейсе на 82% в сравнении с маем.

В августе 2020 года «Яндекс» запустил Go – единое приложение, с помощью которого люди могут добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз. Приложение доступно в Google Play и App Store.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: postmodernstudio/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google впервые оштрафовали на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян
  2. 2 В российских вузах появятся занятия по киберспорту
  3. 3 Instacart — успешный бизнес в сфере доставки продуктов
  4. 4 Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до конца проверки
  5. 5 Вышки сотовой связи в России будут питать энергией солнца

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

30 июля 2021

Moscow Film Accelerator

30 июля 2021

Kaspersky Open Innovation Program "B2C Future Solutions"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма