В «Яндекс Go» добавят функцию экспресс-доставки заказов из «Маркета»

«Яндекс» добавит в единое приложение для решения повседневных задач в городе «Яндекс Go» функцию заказа товаров из «Яндекс.Маркета» с экспресс-доставкой, сообщает пресс-служба компании.

Товары с «Яндекс.Маркета» доставят в течение 1-2 часов с ближайшего склада продавца. Доставку всех экспресс-заказов будет выполнять «Яндекс.Доставка». Трекинг всех экспресс-заказов с «Маркета» можно будет отследить в приложении «Яндекс Go». Программа лояльности «Яндекс Плюс» также будет поддерживаться функционалом.

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба «Яндекс»

«Добавление новой вертикали для пользователей "Яндекс Go" станет логичным продолжением концепции быстрого решения задач в городе: до сих пор эти задачи затрагивали только такси и каршеринг, заказ еды и продуктов, доставку документов и перевозку грузов», — заявила пресс-служба «Яндекс».

Маркетплейс снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой – с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.

Сервис «Яндекс.Маркет Express» запущен в конце марта 2021 года. В июне число заказов с экспресс-доставкой выросло на маркетплейсе на 82% в сравнении с маем.

В августе 2020 года «Яндекс» запустил Go – единое приложение, с помощью которого люди могут добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз. Приложение доступно в Google Play и App Store.

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Фото на обложке: postmodernstudio/Depositphotos