Крупнейший агрегатор такси рассказал, как сэкономить на поездках в новогоднюю ночь

В «Яндекс Go» рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь. Там отметили, что стоимость поездки в любом случае будет зависеть от баланса спроса и предложения, но есть определенные промежутки времени, в которые услуги такси будут дешевле.
Рекомендации относительно времени, в которое в новогоднюю ночь и утро 1 января поездка на такси обойдется дешевле, аналитики «Яндекс Go» подготовили на основе статистики заказов в прошлые годы.
- Перед наступлением Нового года пользоваться такси будет выгоднее в промежуток времени до 20:00 или с 22:00. Свободных машин в это время больше, потому что большинство людей уже завершили свои дела – сделали покупки, приехали в гости к друзьям или родным.
- Непосредственно в новогоднюю ночь такси будет дешевле с 02:00 до 04:00. До 02:00 люди ездят по гостям или добираются до городских елок, поэтому спрос на такси высокий, а значит и стоимость поездки. После 02:00 спрос снижается вместе с ценами.
- Утром 1 января услуги такси будут выгоднее в период с 08:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00. В первом случае большинство водителей уже вышли на линию, а люди вернулись домой из гостей. Во втором случае – люди садятся за стол и продолжают отмечать праздник, поэтому спрос на такси падает.
В «Яндекс Go» отметили, что цена поездки в любом случае зависит от многих факторов, например ситуации на дорогах, локации пользователя и количества водителей на линии.
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Фото на обложке: Haggardous50000 /
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