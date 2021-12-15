В «Яндекс Go» рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь. Там отметили, что стоимость поездки в любом случае будет зависеть от баланса спроса и предложения, но есть определенные промежутки времени, в которые услуги такси будут дешевле.

Крупнейший агрегатор такси рассказал, как сэкономить на поездках в новогоднюю ночь