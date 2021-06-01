«Яндекс.Go» обновил детский такси ко Дню защиты детей

К Международному дню защиты детей агрегатор такси «Яндекс.Go» обновил детское такси: теперь машины с детскими устройствами доступны для заказа через специальный тариф.

В рамках тарифа «Детский» будут доступны для заказа автомобили классов «Комфорт+», «Минивэн», классы Ultima, рассказали RB.RU в «Яндексе».

В последней версии приложения появилось более понятное отображение опций: при переходе из тарифа в тариф написано, какое кресло или бустер выбраны и есть ли они в другом тарифе. Например, если вы выберете детское кресло или бустер в «Минивэне», а потом перейдёте в «Комфорт+», приложение подскажет, какие кресла помещаются в автомобиль этого класса.

Также в компании заявляют, что родители теперь смогут сразу узнать, можно ли вызвать такси с устройствами для двоих детей: креслами или бустером. Данная опция доступна в большинстве крупных городов.

Также в честь Дня защиты детей в приложении «Яндекс.Go» появится значок нарисованной машинки такси, который ведёт в раздел «Помощь рядом». Это социальный проект Яндекса, в рамках которого подопечные благотворительных фондов, которым необходима помощь в передвижении, могут бесплатно пользоваться услугами такси. «Помощь рядом» предлагает пользователям «Яндекс.Go» подписку на округление стоимости поездок в большую сторону до 10 рублей. Вырученные средства пойдут в пользу проекта.

Всего было организовано больше 25 тысяч бесплатных поездок для детей: благодаря «Помощи рядом» они могут комфортно ездить на лечение, реабилитацию и учёбу, отметили в «Яндексе». По данным компании, в проекте уже участвуют 304 тысячи человек.

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