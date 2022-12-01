«Яндекс.Карты» добавили в новую версию API возможность менять дизайн

«Яндекс.Карты» обновили программную библиотеку, с помощью которой компании могут встраивать интерактивные карты на сайты и веб-приложения, рассказали в пресс-службе компании. JavaScript API 3.0 использует векторные карты вместо растровых, что позволяет адаптировать их под необходимый дизайн.
При использовании можно будет менять цвета и размеры объектов. Также появилась возможность скрыть лишние элементы, что позволит нужным образом расставить акценты. «Яндекс.Погода», например, убирает разметку природных зон. При отделении карта становится белой, благодаря этому можно делать более заметными зоны, где идет дождь.
Также выросла скорость загрузки по сравнению с предыдущей версией. При разработке JavaScript API 3.0 использовался язык программирования TypeScript. Это расширенная версия JavaScript, которая применяется при создании большинства современных сайтов и приложений.
Руководитель отдела разработки веб-приложений «Яндекс.Карт» Александр Тармолов отмечает, что компания поможет бизнесу осуществить все необходимые настройки при желании перейти на новую версию.
Ранее «Яндекс.Карты» обновили алгоритм поиска организаций, добавив в него технологии машинного обучения и нейросетей.
Фото на обложке: Den Rise /
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