«Яндекс.Маркет» поможет пополнять ассортименты продавцов

«Яндекс.Маркет» в личных кабинетах продавцов стал показывать статистику популярных товаров, которых нет в продаже или временно нет в наличии. Эти данные должны помочь маркетплейсу увеличить ассортимент для пользователей. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.
Данные о товарах маркетплейс собирает с помощью сервиса для бизнеса «Яндекс. Маркет Аналитики». Для этого сервис изучает рынок электронной торговли России по 890 товарным категориям. Затем выдает саму статистику в виде рейтингов. Продавец может просмотреть рейтинги и по конкретным категориям, товарам и брендам.
Маркетплейс показывает подробности для каждой позиции рейтинга: среднюю стоимость товара и его популярность в своей категории — например, товар может входить в топ-20 самых востребованных продуктов в ней.
Рейтинги обновляются каждую неделю. В них учитываются объемы продаж товаров за последние 30 дней.
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