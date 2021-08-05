Аналитики оценили беспилотный бизнес «Яндекса» в $7 млрд

Аналитики Morgan Stanley оценили компанию по разработке беспилотных автомобилей «Яндекса» в $7 млрд. Сейчас беспилотники компании занимают лидирующие позиции на мировом рынке, но, чтобы удержать позиции, компании нужно вкладывать больше денег в исследования и флот, считают эксперты.

Компания входит в десятку крупнейших мировых компаний. Она также может быть третьей по количеству миль, которые машины проехали на дорогах общего пользования, пишет Forbes со ссылкой на отчет A Dive into Yandex's Autonomous Vehicle Business.

Лидерами рынка аналитики назвали подразделение Google Waymo, проект General Motors Cruise, каждого из которых в Morgan Stanley оценили в $30 млрд.

Эксперты отметили, что оценить разработчиков беспилотных автомобилей сложно, так как они не раскрывают финпоказатели, а данные в общем доступе, редко можно сравнивать корректно. Аналитики использовали пять показателей для сравнения: количество пройденных тестировочных миль на дорогах общего пользования, вмешательство водителя в работу беспилотника во время поездки, размер флота и количество сотрудников, а также число патентов.

В отчете говорится, что из этих пяти показателей «Яндекс» не раскрывает данные только о случаях вмешательства водителей на дорогах во время поездки. В целом беспилотные автомобили «Яндекса» проехали уже больше 8 млн миль (12,87 млн км), в штате компании работают 400 сотрудников, а беспилотный флот состоит из 170 машин.

Для сохранения своих позиций компании нужно увеличивать инвестиции в исследования и расширение автопарка беспилотных машин, считают аналитики Morgan Stanley. По их мнению, компания отстаёт от лидера рынка Waymo по количеству пройденных миль на три года. Увеличение финансирования может помочь сократить это отставание.

«Яндекс» начал тестировать беспилотники весной 2017 года, вложив в них всего за это время 2,2 млрд рублей. В этом году «Яндекс» выделил беспилотное направление в отдельную компанию Yandex SDG и инвестировав в нее дополнительные $150 млн.

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Фото: sommthink / Shutterstock