Исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен подал в отставку и ушел в Glorax

Исполнительный директор «Магнита» и сооснователь Lamoda Флориан Янсен подал в отставку. Он проработал в должности ED с мая 2020 года и возглавил кампанию по цифровой трансформации одного из лидеров российского ритейла. После ухода Янсен сосредоточится на создании своего предприятия.
На должность заместителя генерального директора – исполнительного директора, Флориан Янсен пришел в мае 2020 года – разгаре пандемии коронавируса. В официальном сообщении «Магнита» говорится, что Янсен возглавил цифровую трансформацию компании.
«Роль Флориана в “Магните” заключалась в том, чтобы запускать и контролировать выполнение компанией ключевых инициатив цифровой стратегии по всем функциям. [...] Флориан сыграл важную роль в реализации бесчисленных крупных стратегических инициатив во всех сферах своей ответственности и пользуется большим уважением во всей организации», – отметил президент и генеральный директор «Магнита» Ян Даннинг.
Флориан Янсен теперь намерен сосредоточиться на создании собственного технологического предприятия, уточнили в «Магните».
«Я благодарен за возможность возглавить цифровую трансформацию одного из крупнейших российских ритейлеров. Я надеюсь, что результаты моего вклада послужат прочной основой для дальнейшего развития. Уверен, что команда “Магнита” и дальше будет эффективно и слаженно проводить цифровую трансформацию», – сказал Флориан Янсен.
Ранее в «Магните» сообщили о том, что должность исполнительного директора упразднят.
На своей странице в Facebook Янсен сообщил, что «присоединился к правлению девелопера Glorax». «Ведомости» написали, что одним из направлений работы Янсена станет создание глобальной онлайн-платформы в сфере недвижимости.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России начались испытания новой вакцины от коронавируса
- 2 Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские – исследование
- 3 Фондовые рынки России и США упали из-за опасений по росту экономики
- 4 В России составили портрет женщины-фаундера
- 5 Как продемонстрировать высокий эмоциональный интеллект на собеседовании