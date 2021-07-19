Исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен подал в отставку и ушел в Glorax

Исполнительный директор «Магнита» и сооснователь Lamoda Флориан Янсен подал в отставку. Он проработал в должности ED с мая 2020 года и возглавил кампанию по цифровой трансформации одного из лидеров российского ритейла. После ухода Янсен сосредоточится на создании своего предприятия.

На должность заместителя генерального директора – исполнительного директора, Флориан Янсен пришел в мае 2020 года – разгаре пандемии коронавируса. В официальном сообщении «Магнита» говорится, что Янсен возглавил цифровую трансформацию компании.

«Роль Флориана в “Магните” заключалась в том, чтобы запускать и контролировать выполнение компанией ключевых инициатив цифровой стратегии по всем функциям. [...] Флориан сыграл важную роль в реализации бесчисленных крупных стратегических инициатив во всех сферах своей ответственности и пользуется большим уважением во всей организации», – отметил президент и генеральный директор «Магнита» Ян Даннинг.

Флориан Янсен теперь намерен сосредоточиться на создании собственного технологического предприятия, уточнили в «Магните».

«Я благодарен за возможность возглавить цифровую трансформацию одного из крупнейших российских ритейлеров. Я надеюсь, что результаты моего вклада послужат прочной основой для дальнейшего развития. Уверен, что команда “Магнита” и дальше будет эффективно и слаженно проводить цифровую трансформацию», – сказал Флориан Янсен.

Ранее в «Магните» сообщили о том, что должность исполнительного директора упразднят.

На своей странице в Facebook Янсен сообщил, что «присоединился к правлению девелопера Glorax». «Ведомости» написали, что одним из направлений работы Янсена станет создание глобальной онлайн-платформы в сфере недвижимости.

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