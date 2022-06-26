Японские компании остаются в РФ: с российского рынка ушли только 4 из 168

Аналитики статистического центра Teikoku Databank сообщают, что из 168 крупных японских компаний, ведущих бизнес в РФ, лишь 4 окончательно ушли с российского рынка. Это всего 2,4%: остальные занимают выжидательную позицию, приостанавливая деятельность с целью вернуться в подходящий момент.
С данными отчета познакомилось агентство Kyodo, эксперты которого отдельно подчеркнули, что многие опрошенные организации даже не разработали план действий на случай, если бизнес в РФ все-таки придется свернуть.
Из аналитической сводки Teikoku Databank следует, что из всех стран «большой семерки» именно в Японии доля уходящих из РФ компаний самая низкая.
Для сравнения статистический центр приводит результаты опроса 1300+ компаний по всему миру, из которого следует, например, что российский рынок оставила почти половина британского бизнеса (48%).
Об уходе из РФ сообщила треть канадских компаний (33%) и треть американских (29%).
А вот в Италии доля уходящих с российского рынка бизнесов так же невелика, как и в Японии, и составляет порядка 5%.
Фото на обложке: Su San Lee / Unsplash
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