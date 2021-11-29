«Газпром-медиа» запустила российский аналог TikTok

В России появился свой TikTok – с вертикальными роликами и видеоредактором. Социальную сеть Yappy запустила Ritm Media, которая входит в «Газпром-медиа». Приложение доступно на платформах Android и iOS.

О запуске социальной сети Yappy рассказали ее разработчики – компания Ritm Media.

«Социальная сеть Yappy будет соответствовать всем последним трендам сервисов для создания и просмотра видео, а у пользователей появится новая площадка для старта блогерской карьеры», – говорится в сообщении компании.

Yappy является российским аналогом популярной социальной сети TikTok от ByteDance. В приложении можно снимать и редактировать видео, а также создавать ролики совместно с другими пользователями в формате коллабораций.

Кроме того, в приложении есть функция так называемого реюза: она позволит доснять видео к уже существующему ролику, что позволить увеличить вирусную составляющую созданного контента.

Приложение доступно пользователям на Android и iOS.

Запуск социальной сети Yappy был анонсирован в сентябре 2021 года. В закрытом бета-тестировании участвовали в среднем 300 блогеров ежемесячно.

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Фото: Ritm Media