В работе платежного сервиса «ЮMoney» произошел сбой. По данным ресурсов для отслеживания стабильности работы сайтов, жалобы на функционирование сервиса начали поступать в 16:00, в основном они касаются работы самого сайта и приложения.
Пользователи платежного сервиса «ЮMoney» жалуются на сбой в работе сайта и приложения, свидетельствуют данные ресурса для отслеживания стабильности работы сайтов Downradar.
Большинство сообщений о сбое приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном пользователи сталкиваются с проблемами с доступом к сайту «ЮMoney» и приложению сервиса.
В пресс-службе «ЮMoney» сообщили, что часть клиентов могла столкнуться с временными трудностями.
«Сейчас все работает как обычно. Платежи в онлайне и офлайне можно принимать без ограничений», – рассказали в «ЮMoney».
В середине февраля в работе «ЮMoney» также произошел сбой. Из-за него работа нескольких интернет-магазинов была остановлена по причине невозможности принимать оплату за заказы.
Фото на обложке: fizkes /
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