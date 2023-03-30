В работе платежного сервиса «ЮMoney» произошел сбой. По данным ресурсов для отслеживания стабильности работы сайтов, жалобы на функционирование сервиса начали поступать в 16:00, в основном они касаются работы самого сайта и приложения.

Пользователи платежного сервиса «ЮMoney» жалуются на сбой в работе сайта и приложения, свидетельствуют данные ресурса для отслеживания стабильности работы сайтов Downradar.

Большинство сообщений о сбое приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном пользователи сталкиваются с проблемами с доступом к сайту «ЮMoney» и приложению сервиса.

В пресс-службе «ЮMoney» сообщили, что часть клиентов могла столкнуться с временными трудностями.

«Сейчас все работает как обычно. Платежи в онлайне и офлайне можно принимать без ограничений», – рассказали в «ЮMoney».

В середине февраля в работе «ЮMoney» также произошел сбой. Из-за него работа нескольких интернет-магазинов была остановлена по причине невозможности принимать оплату за заказы.

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