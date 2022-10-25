В Yota сменился генеральный директор. Место Саида Мунаева занял менеджер «Мегафона» – материнской компании Yota – Дмитрий Забуга. Он будет совмещать две должности – главы Yota и руководителя подразделения в «Мегафоне».

Запись и смене генерального директора Yota (ООО «Скартел») появилась в ЕГРЮЛ. Саид Мунаев перестал быть главой компании, его место занял Дмитрий Забуга. Он руководит Yota с 14 октября, рассказали ТАСС в «Мегафоне», где Забуга занимает должность руководителя правового обеспечения текущих операций клиентов.

Дмитрий Забуга будет совмещать должности – останется главой подразделения в «Мегафоне» и будет руководить Yota – дочерней компанией «Мегафона». ИЗ ЕГРЮЛ следует, что Забуга возглавляет еще два юрлица «Мегафона» – ООО «Мегатех» и ООО «МФ Диджитал».

Возглавлявший Yota с 2021 года Саид Мунаев покидает компанию, причины его ухода не называются.

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