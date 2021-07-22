YouDo и HeadHunter запустили сервис для работы бизнеса и самозанятых

Онлайн-сервис услуг YouDo и рекрутинговая компания HeadHunter запустили платформу для работы юрлиц с самозанятыми. С ее помощью можно использовать выгодный налоговый режим для самозанятых, подбирать внештатных исполнителей, оплачивать налоги за самозанятых в ФНС и минимизировать риски при работе с ними.

Оказывать услуги юрлицам смогут зарегистрированные пользователи двух сервисов, которые имеют официальный статус самозанятых и платят налог на профессиональный доход, сообщили представители компании Forbes.

Сервис будет на платных условиях привлекать исполнителей по запросу бизнеса. Он также будет зарабатывать с комиссии за выплаты самозанятым. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, то никаких платежей, кроме комиссии, не потребуется.

Во время тестового периода новой платформой воспользовались несколько десятков компаний, среди них ретейлеры, логистические сервисы, рекламные и BTL-агентства, а также аутсорсинговые компании, утверждают в YouDo.

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Фото: ESB Professional / Shutterstock