YouTube начал тестировать ограничение доступа за использование блокировщика рекламы

YouTube тестирует ограничение доступа к ресурсу за использование блокировщика рекламы. Предполагается, что пользователя заблокируют после того, как будут просмотрены три ролика с включенным блокировщиком. Пользователи получат уведомление о последующей блокировке.

Видеохостинг YouTube начал тестировать ограничение доступа к просмотру видео за использование сервисов, которые блокируют рекламу. О том, что YouTube рассылает пользователям соответствующие уведомления, сообщил пользователь Reddit.

На опубликованном пользователем скриншоте написано, что доступ к ресурсу будет ограничен после просмотра трех роликов с включенным блокировщиком. YouTube поясняет, что реклама позволяет видеохостингу оставаться бесплатным.

YouTube в мае заявил о планах заменить два 15-секундных рекламных ролика без возможности пропуска одним 30-секундным на телевизорах и умных устройствах.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock