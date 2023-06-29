Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

YouTube начал тестировать ограничение доступа за использование блокировщика рекламы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

YouTube тестирует ограничение доступа к ресурсу за использование блокировщика рекламы. Предполагается, что пользователя заблокируют после того, как будут просмотрены три ролика с включенным блокировщиком. Пользователи получат уведомление о последующей блокировке.

YouTube начал тестировать ограничение доступа за использование блокировщика рекламы

Видеохостинг YouTube начал тестировать ограничение доступа к просмотру видео за использование сервисов, которые блокируют рекламу. О том, что YouTube рассылает пользователям соответствующие уведомления, сообщил пользователь Reddit.

На опубликованном пользователем скриншоте написано, что доступ к ресурсу будет ограничен после просмотра трех роликов с включенным блокировщиком. YouTube поясняет, что реклама позволяет видеохостингу оставаться бесплатным.

YouTube в мае заявил о планах заменить два 15-секундных рекламных ролика без возможности пропуска одним 30-секундным на телевизорах и умных устройствах.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ на 3,7 млн рублей
  2. 2 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
  3. 3 Выиграть проект в ивент-индустрии поможет успешное предложение для тендера — вот как его составить
  4. 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  5. 5 «Вкусные тексты и красивый дизайн»: 5 вредных советов, которые испортят ТЗ в контент-маркетинге

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ