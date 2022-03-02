В России началась блокировка YouTube. Об этом сообщает Роскомсвобода со ссылкой на данные о блокировке одного из доменов видеохостинга.

По данным Роскомсвободы, в среду 3 марта проводится блокировка одного из доменов YouTube, который отвечает за загрузку логотипов каналов, аватаров и других изображений.

Блокировка проводится системой ТСПУ DPI на провайдерах, где она установлена. Соединение с провайдерами ОБИТ, Ростелеком, МТС и Tele2 «не получают положительный ответ на запросы до этого домена».

«Также блокируются запросы на другие IP-адреса с этим доменом, что подтверждает наличие фильтра, а не внезапные сетевые проблемы», – отметила в Роскомсвободе.

Сервис Downdetector также фиксирует повышенное количество жалоб пользователей на функционирование YouTube. Более 60% из них связаны с доступом к сайту видеохостинга, 25% жалоб поступают на некорректную работу приложения YouTube.

В Роскомнадзоре на момент публикации не сделали официальных заявлений о блокировке или вводимых в отношении YouTube ограничений в России.

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