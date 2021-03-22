YouTube тестирует функцию автоматического обнаружения товаров в видеороликах

YouTube начал тестировать функцию, которая позволит автоматически определять товары на видеороликах, загруженных на платформу. Также сервис сможет предлагать похожие и сопутствующие продукты, сообщает The Verge.

С 22 марта опция доступна пользователям платформы в США.

По данным 9to5Google, компания начала разрабатывать эту функцию еще в прошлом году. Тестирование опции проводилось на ограниченном количестве пользователей, и сейчас ее предложат более широкому кругу лиц.

«Функция появится в рекомендованных видео, когда пользователь будет прокручивать ленту плеера. Наша цель ― помочь людям получить больше информации о продуктах на YouTube», ― отметил представитель компании.

По предположению издания, этот шаг поможет Google связать коммерцию с загрузкой видео. Списки товаров могут выступать вторым алгоритмом рекомендаций. В этом случае YouTube будет показывать видео, в которых представлены похожие продукты.

В вопросе покупки товаров опция приблизит YouTube к другим социальным платформам, например, Instagram, отмечает The Verge.

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Фото: Unsplash